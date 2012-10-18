İngiltere'de 5 milyon kişi depresyonda

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yayımlanan rakamlar incelendiğinde ülkede depresyonda olan insanların sayısında 3 yıl içinde yarım milyonluk bir artış olduğu dikkat çekti.

Bu durumda İngiltere'de depresyonda olduğu bilinen insanların sayısı 2010-2011 yılı itibariyle 4 milyon 700 bine ulaştı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan bu rakam, ülke nüfusunun 2011 sayımına göre 63 milyon olduğu gözönüne alınırsa yüzde 13 civarında bir artışa tekabül etti.

Verilerin analizini yapan SSentif adlı kuruluş, anti-depresan ilaçlar alanların sayısında da büyük bir artış olduğunu bildirildi.

Yardım kuruluşları ise daha fazla insanın aile hekimlerine depresyon konusunu açtığını belirtti.

Kayıt altına alınan depresyondaki insanların sayısındaki en büyük artış, yüzde 19 ile Yorkshire ve Humber bölgelerinde olduğu açıklandı.

SSentif kuruluşunun başkanı Judy Aldred, "Bir çok insanın depresyona girdiği halde doktora gitmediği düşünülürse gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu unutmamak gerekir" dedi.

Depresyondaki insanlar arasında dayanışma amaçlı Depression Alliance adlı kuruluşun başkanı Emer O'Neill de aynı görüşte. Mevcut ekonomik iklimde işsizlik ve ilişki sorunlarının çok daha fazla insanı etkilediğini vurgaladı.

Bununla beraber O'Neill "Artık daha çok insan depresyona girdiğini söyleyebiliyor, çünkü depresyona girenlere çok daha iyi destek sağlanıyor" diyerek artışta, depresyona bakışın değişmesi ve doktorların bu rahatsızlığı teşhis etmekte daha ustalaşması gibi faktörlerin de rol oynadığını kaydetti. (BBC Türkçe)