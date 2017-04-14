T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de "hapishaneler artık 'ceza evi' olmayacak"

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph'ın manşetinden yayınladığı habere göre Adalet Bakanı Liz Truss'ın hazırladığı yeni yasa kabul edilirse hapishanelerin ana amacı rehabilitasyon olacak, cezalandırma tanımdan çıkacak.

14 Nisan 2017 11:08

İngiltere'de Adalet Bakanı Liz Truss'ın hazırladığı yeni yasa tasarısı hapishanelerin tanımından suçluları cezalandırmayı çıkardı.

İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph'ın manşetinden yayınladığı habere göre yeni yasayla hapishanelerin ana amacı rehabilitasyon olacak.

Yasa metninde hapishanelerin amaçları arasında kamuyu korumak, suçluları dönüştürmek ve rehabilite etmek, tutukluları dışardaki dünyaya hazırlamak yer alıyor.

Yasa tasarısı, hapishanelerin "tatil köyüne" dönüştüğünü savunanlar tarafından eleştiriliyor.

Muhaliflere göre Truss "suçlulara karşı yumuşak".

Fakat Adalet Bakanı Truss, mahkemelerin suçluları hapishanelere göndererek zaten cezalandırdığını, bunun üstüne başka bir cezalandırma olmaması gerektiğini savunuyor.

Sağcı gazetenin editöryel yorumuna göre cezalandırma sisteminin liberal bir şekilde yeniden yorumlanması yanlış olacak:

"Cezalandırma ve rehabilitasyon bir madalyonun iki yüzüdür. Cezalandırma mahkeme hükmü ile bitmez, hapishanede de özgürlüklerden mahrum bırakma ve sıkı disiplin ile devam eder.

"Günümüz hukukunda bireysel özgürlükleri öne çıkaran bir trend var. Bu sistem kontrolü yitirmek üzere. Hükümet hapishanelerin işlemesini sağlayan şeyin cezalandırma olduğu konusunda net olmalı."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

The Daily TelegraphAdalet Bakanı Liz TrussTrussAdalet Bakanı TrussCezalandırmaBuHükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24