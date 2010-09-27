-İNGİLTERE'DE "GENÇ POLİTİKACI" DÖNEMİ LONDRA (A.A) - 27.09.2010 - Köklü siyaseti, farklı parlamento ve seçim sistemiyle bilinen İngiltere'de "genç politikacı" dönemi yaşanıyor. Ülkede geçen Mayıs ayında yapılan genel seçimle iktidarı Liberal Demokrat Parti ile paylaşan, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin lideri ve Başbakan David Cameron, 43 yaşında. Koalisyonu Cameron ile paylaşan Liberal Demokrat Parti'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg de aynı yaşta. İktidarı 13 yıl sonra Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonuna kaptıran, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin geçen hafta sonunda yapılan kongresinde seçilen yeni genel başkan Ed Miliband ise henüz 40 yaşında. Oxford Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen okullarından mezun olan ve genç yaşta politikaya atılan yeni liderler, mensubu oldukları siyasi partilere "yeni kan ve yeni politikalar" getirmeyi amaçlıyor. Örneğin, Başbakan Cameron, lideri olduğu Muhafazakar Parti'yi, bir diğer adıyla Tory'leri, "Demir Leydi lakaplı partinin eski lideri Margaret Thatcher'ın partisi" imajından kurtarmaya çalışıyor. "Değişim" sloganıyla yola çıkan Cameron, özellikle seçim döneminde, halkın arasından ve resmi olmayan kıyafetlerle yaptığı konuşmalarla, "Ben de sizden biriyim" mesajını verdi. Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise koalisyonun küçük ortağı olması nedeniyle kimi zaman partisinin tabanı tarafından, "Muhafazakarlara fazla taviz verdiği" gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak Clegg, liberal değerlerin ve partinin ruhunun kaybedilmediğini vurguluyor. Liberal Demokrat Parti'nin genel başkanlığına 2007 yılında seçilen Clegg, siyasi reformları ve seçim sisteminin değiştirilmesini savunuyor. İngiliz siyasetinde bundan sonra adı daha sık duyulacak İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı Ed Miliband ise partisinin genel seçimde güven kaybettiğini ve değişimin şart olduğunu vurguluyor. "Partiyi birleştirmek ve ileriye götürmek istiyorum" diyen Miliband, yeni bir neslin artık İşçi Partisi'ni devraldığını belirtiyor. Gelecek 5 yılda Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti başarısız olur ve İşçi Partisi desteğini artırırsa, Ed Miliband'in 2015'te yapılması beklenen genel seçimde Başbakanlık koltuğuna oturabileceği yorumları yapılıyor. Ed Miliband, 2015'te Cameron'ın yerini alırsa, 45 yaşında olacak ve İngiltere'yi yine genç bir Başbakan yönetecek.