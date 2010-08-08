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Dünya

İNGİLTERE'DE "ALKOL" ENDİŞELENDİRİYOR ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2010 18:01

-İNGİLTERE'DE "ALKOL" ENDİŞELENDİRİYOR ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - İngiltere'deki aşırı alkol kullanımındaki artış İngiliz makamlarını endişelendiriyor. İngiltere'de aşırı alkol kullanımına karşı tedbirler almak amacıyla kurulan "Alkol Endişesi" kurumunun, sorunun aşılması amacıyla hükümete içki fiyatlarına yüzde 152'ye varan oranlarda zam yapılmasını teklif ettiği belirtildi. Alkol Endişesi Başkanı Don Shenker yaptığı açıklamada, ''Uzun bir süreden beri alkolün en alt düzeyde fiyatlarla satışından ve süpermarketlerin de alkolü kendilerine en çok para kaybettiren ürün olarak satmalarından endişeliyiz. Alkolün çok ucuz fiyatlardan satışını ortadan kaldırmanın bir yolu, birim alkol başına alınacak en düşük fiyatı belirlemektir'' diye konuştu. Shenker birim alkol başına en düşük fiyat belirleme yaklaşımının iyi tarafının bunun sadece, aşırı alkol kullanan gençlerin özellikle tercih ettiği en ucuz içkilerin fiyatlarını artırması olduğuna dikkati çekti. Alkol kullanımının yılda 15 bin kişinin ölümüne yol açtığını belirten İngiliz Ulusal Sağlık ve Klinik Kurumu da birim alkol başına en düşük fiyatı belirleme uygulamasını desteklediğini kaydetti.  Kurumun yaptığı teklif içkilerin fiyatlarında sahip oldukları birim alkol oranlarına göre içki fiyatlarına yüzde 24 ila yüzde 152 oranlarında zam yapılmasını öngörüyor. Alkol Endişesi kurumunun yaptığı hesaplamalara göre, en düşük birim alkol fiyatına yapılacak 50 peni (yaklaşık 1,50 TL) tutarındaki zam, bir yıl içinde İngiltere'de meydana gelen suç vakalarında 45 bin düşüş ve hastaneye yatışlarda da 97 bin azalma sağlayacak.

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