-İNGİLTERE'DE 2,5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ LONDRA (A.A) - 15.12.2010 - İngiltere'de işsizlik yılın üçüncü çeyreğinde 35 bin kişi artarken, ülkede 2,5 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu açıklandı. Ülkedeki Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), Ağustos-Ekim 2010 döneminde işsizlik oranını yüzde 7,9 olarak açıkladı. Bu oranın beklenenden yüksek çıktığına dikkat çekilerek, işsizliğin ülkede son altı aydır yükselişte olduğu belirtildi. İngiltere'de işsizlik yardımı alanların oranında ise düşüş olduğu kaydedildi. 2010'un üçüncü çeyreğinde bu yardımdan bin 200 kişinin daha az faydalanmaya başladığı ve sayının 1,46 milyon kişi olduğu açıklandı. Son bir yıldır işsiz olanların sayısının ise 41 bin kişi arttığı ve bu artışın 1997'den bu yana en büyük artış olduğuna dikkat çekildi.