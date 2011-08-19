İngiltere'de 20 bin kişilik cenaze namazı

T24 - İngiltere'de geçen hafta yaşanan şiddet olayları sırasında hayatını kaybeden üç Müslüman gencin cenaze törenine yaklaşık yirmi bin kişinin katıldığı bildirildi.









Birmingham'daki Summerfield Parkı'nda düzenlenen törene İngiltere'nin farklı noktalarından gelen ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu binlerce kişi katıldı.



Geçen hafta Birmingham'da yaşanan yağmalama ve kundaklama olayları sırasında mahallelerini korumak için sokakta bulunan üç genç üzerlerine araba sürülmesi sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdi.



Yakınları Hatun Jahan (21), Şehzad Ali, 30 ve Abdül Müsavir (31) adlı üç Asya kökenli gencin teravih namazından çıktıktan sonra mahallelerini korumak için toplanan kalabalığa katıldığını, bu sırada bir aracın kendilerine çarparak kaçtığını söylemişlerdi.



Times gazetesi cenaze töreniyle ilgili haberinde törene katılan binlerce kişinin hüzünle mutluluğu birlikte yaşadıklarını, çünkü birçok kişinin hayatını kaybeden üç genci "şehit" olarak tanımladıklarını belirtmiş.



Haberde ayrıca, oğlunu kaybettiği gün televizyonlardan sükûnet çağrısı yapan Harun Şahan'ın, şiddet olaylarının etnik bir çatışmaya dönüşmesine engel olduğu değerlendirmesine yer verilmiş.



Şahan olay gecesi kameraların karşısına çıkıp İngiltere'deki tüm etnik gruplardan sakin olmalarını istemiş ve Şahan'ın mesajı İngiliz medyasında geniş yer bulmuştu.



Bugünkü cenaze töreninde Birmingham'daki farklı etnik gruplardan birçok kişinin yer aldığı ve cenaze namazında Müslümanlar'la birlikte saf tuttuğu gözlendi.



Bu arada bugün toprağa verilen üç gencin ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan dört kişi polis tarafından yakalandı.