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Dünya

İngiltere'de 2 küçük uçak çarpıştı: 1 ölü LONDRA (A.A)

18 Aralık 2011 22:53

-İngiltere'de 2 küçük uçak çarpıştı: 1 ölü LONDRA (A.A) - 18.12.2011 - İngiltere'de 2 küçük uçağın havada çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi. Leicestershire polisi, Londra'nın 160 kilometre kuzeyinde Leicester Havaalanı yakınlarındaki kırsal bölgede öğleden sonra 2 küçük uçağın çarpıştığını, kazada 1 pilotun öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Polis yetkilileri, uçaklardan birinin pilotunun olay yerinde öldüğünü diğer 2 kişinin ise hafif yaralarla kazayı atlattığını belirtti. Kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

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