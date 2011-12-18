-İngiltere'de 2 küçük uçak çarpıştı: 1 ölü LONDRA (A.A) - 18.12.2011 - İngiltere'de 2 küçük uçağın havada çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi. Leicestershire polisi, Londra'nın 160 kilometre kuzeyinde Leicester Havaalanı yakınlarındaki kırsal bölgede öğleden sonra 2 küçük uçağın çarpıştığını, kazada 1 pilotun öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Polis yetkilileri, uçaklardan birinin pilotunun olay yerinde öldüğünü diğer 2 kişinin ise hafif yaralarla kazayı atlattığını belirtti. Kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.