İngiltere'de 2. Brexit referandumu için yaklaşık 1,5 milyon imza toplandı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreciyle (Brexit) ilgili olarak ikinci bir referandum yapılmasını talebini içeren yaklaşık 1,5 milyon imzalı iki dilekçe Başbakanlığa iletildi.

İnternet sitesi Independent'ın başlattığı "Son söz" kampanyasında 1 milyon 75 bin, "Halkın Oyu" adlı kampanyada da 337 bin imza toplandı.

Dilekçeler, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin milletvekillerinden eski Eğitim Bakanı Justin Greening, Liberal Denmokat Parti lideri Vince Cable ve İşçi Partisi milletvekili Chuka Umunna tarafından Başbakanlık yetkililerine teslim edildi.

Greening, Başbakanlık önünde ellerinde AB bayrakları bulunan kalabalığa hitap ederken "İngiltere'nin önündeki seçeneklere, İngiliz halkı karar vermelidir" dedi.

Umunna ise, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli meselemizde karar milletvekillerine bırakıldı. Ama sorun, milletvekillerinin bundan sonra ne olması gerektiği konusunda karar verememesi" diye konuştu.

İngiliz Parlamentosu'nda oylama 11 Aralık'ta

İngiltere ile AB arasında geçen ay varılan Brexit anlaşması, 11 Aralık'ta Avam Kamarası'nda oylanacak.

Anlaşma, parlamentoda bugünden itibaren 5 iş günü boyunca günde 8 saat tartışılacak.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi halinde, erken seçime gidilebilmesi için Başbakan Theresa May için güvensizlik önergesi vereceğini açıklamıştı.

May ise ikinci referandum çağrısını reddediyor.

"İngiltere istediği an Brexit sürecini durdurabilir"

Öte yandan AB Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini birlik üyesi diğer ülkelerin onayına ihtiyaç olmadan tek taraflı olarak durdurabileceğini açıkladı.

Bardona, Salı günü bir grup İskoç milletvekilinin geçen yıl Aralık ayında yaptığı başvuruyla ilgili mütalaasını yayımladı.

Bağlayıcı olmayan mütalaada, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'inci maddesini işletme kararının istenildiği an durdurulabileceği belirtildi.

İngiltere bu maddeyi Mart 2017'de işletmişti. İngiliz hükümeti ve AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu ise kararın ancak tüm üyelerin oybirliğiyle alınabileceğini savunuyordu.

Mütalaanın ardından İngiliz Sterlini Amerikan Doları karşısında yüzde 0,8 değer kazandı.