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Ekonomi

İngiltere'de 100 milyar varillik petrol kaynağı bulundu

Petrol rezervine ulaşan İngiliz enerji şirketi UK Oil and Gas Investments'ın hisseleri yüzde 205 değer kazandı

09 Nisan 2015 21:50

İngiliz enerji şirketi UK Oil and Gas Investments (UKOG), Londra'daki Gatwick Havalimanı yakınlarında toplam kapasitesi 100 milyar varili bulabilecek bir rezerve ulaştıklarını açıkladı. Şirketin petrol duyurusunu yapmasından sonra hisseleri yüzde 205 değer kazandı.

Şirket, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı bir açıklamada, Horse Hill sahasında geçen yıl başlayan sondaj çalışmaları sonucu bölgede yaklaşık 1 mil karelik alanda ortalama 158 milyon varillik rezerve ulaşıldığını bildirdi. UKOG şirketi, mevcut keşfin, toplam kapasitesi 100 milyar varile ulaşabilecek büyük bir rezervin sadece küçük bir kısmı olduğunu ifade etti.

UKOG Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Sanderson, şirketin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede ilk sondajın 30 yıl önce yapıldığını anımsatarak, gelişen teknolojiyle birlikte bölgedeki potansiyelin farkına varıldığını kaydetti. Keşfin son derece önemli olduğunun altını çizen Sanderson, "Horse Hill bölgesindeki keşfin dünya standartlarında bir potansiyel rezerv olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

Çok büyük bir keşif

 

UKOG'un Gatwick Havaalanı yakınlarından başlayan Horse Hill- Weald Basin sahasının işletme lisansına sahip Horse Hill Developments şirketinde yüzde 30 ortaklığı bulunuyor. İngiltere'nin, Kuzey Denizi'nde 40 yılda yaklaşık 45 milyar varillik üretim yaptığı değerlendirildiğinde uzmanlar Horse Hill sahasında bu denli büyük bir keşfin son derece önemli olduğunun altını çiziyor.

 

2 bin petrol kuyusu açıldı

 

Şirket yetkililerinin verdiği bilgilere göre Londra'da bulunan petrol İngiltere'de son 30 yılın en büyük petrol keşfi oldu. İngiltere'de 19. yüzyıldan bu yana 2 bin tane petrol kuyusu açıldı. Bu kuyuların 250 tanesinden şu an petrol çıkarılıyor.

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