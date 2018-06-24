İngiltere ve Panama tarihlerinde ilk kez karşı karşıya

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Panama, bugün G Grubu'nda oynayacakları maçla tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

İngiltere-Panama mücadelesi, Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Tunus'u yenen İngiltere'nin 3 puanı bulunurken, Belçika'ya mağlup olan Panama henüz puanla tanışamadı.

İngiltere 64. maçında

Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası heyecanını yaşıyor.

İngilizler, 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. İngiltere, o günden sonra katıldığı 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi.

Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 63 maçta 27 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 81 gol atan İngiltere, kalesinde 57 gol gördü.

İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu, 1986 ve 1990'daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

Panama 2. karşılaşmasında

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, organizasyondaki 2. maçına çıkacak.

Dünya sıralamasında 55. basamakta yer alan Panama, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.

2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.