T24 LogoT24 Logo
Spor

İngiltere ve İskoçya'ya 'gelincik' soruşturması

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, iki takım 11 Kasım'da ölen ve yaralanan askerleri anmak için gelincik sembolü bulunan pazubandlarla çıkmıştı

18 Kasım 2016 13:57

FIFA, İngiltere ve İskoçya arasında yapılan maça, futbolcuların gelincik sembolü bulunan pazubandıyla çıkması nedeniyle iki ülke milli takımı hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maça, futbolcuların gelincik sembolü bulunan pazubandıyla çıkmasından dolayı iki ülke milli takımı hakkında soruşturma açıldı.

Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik broşları takıyor. FIFA, maçlarda siyasi, dini ve reklam içeren mesajların ya da simgelerin futbolcuların üzerinde bulunmasına izin vermiyor.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İngiltere, İskoçya'yı 3-0 mağlup etmişti.

ETİKETLER

İngiltereİskoçyagelincikFIFAsoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24