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BBC Türkçe

İngiltere ve Galler'de yüzlerce polis cinsel istismarla suçlanıyor

"Bugüne kadar polis teşkilatının karşı karşıya kaldığı en ciddi yozlaşma vakası"

08 Aralık 2016 16:21

Birleşik Krallık Polis Teşkilatı Denetleme Kurulu, İngiltere ve Galler'de görev yapan 300'ün üzerinde polis memurunun yıllardır hem şüphelilere hem de mağdurlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Hazırlanan raporda, "Bugüne kadar polis teşkilatının karşı karşıya kaldığı en ciddi yozlaşma vakası" diye tanımlanan cinsel taciz olaylarına 306 polis memurunun yanı sıra 20 polis teşkilatı destek birimi çalışanı ve sekiz görevlinin karıştığı belirtiliyor.

Denetleme kurulu müfettişleri, sorunun elde edilen bulgulardan çok daha yaygın olabileceğini de vurguluyor.

Raporda Mart 2014 - Mart 2016 döneminde, 436 polis teşkilatı çalışanı hakkında görevi kötüye kullanma ve cinsel taciz suçlaması yöneltildiği ifade ediliyor ve "Buna karşılık aynı dönemde sadece 40 kişi polis teşkilatından ihraç edildi" deniyor.

Rapora göre, polis memurlarının cinsel tacizde bulunduğu kişiler arasında alkol ve uyuşturucu bağımlıları, seks işçileri ve gözaltına alınan şüpheliler var.

Mağdur dernekleri, raporun ulaştığı bulguları 'son derece rahatsız edici' olarak tanımladı.

Denetleme kurulu müfettişi Mike Cunningham, "Toplumun güvenliğini sağlamakla görevli birisinin cinsel tacizde bulunmasından daha kötü ne olabilir? Kamu güvenini daha derinden sarsacak bir davranış düşünemiyorum" diye konuştu.

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