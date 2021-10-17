İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyaları yargıya gidemeden kapatılıyor

Kraliyet Emniyet Müfettişliği tarafından hazırlanan bir rapora göre, cinsel saldırı da dahil ev içi şiddet dosyalarının dörtte üçü, zanlı hakkında dava açılamadan kapanıyor.

Yine İngiltere ve Galler'i kapsayan verilere göre, kadınlar tarafından tecavüzle suçlananların sadece yüzde 1,6'sı mahkum oluyor. İçişleri Bakanı Priti Patel Temmuz ayında açıklanan bu oranların "derin utanç verdiğini" söylemişti.

'Ev içi şiddette zaman aşımı süresi uzatılsın' talebi

Ev içi fiziksel şiddet mağdurları bazen şikayette bulunmaktan çekindiği için bu vakaların çok daha kompleks olduğunu söyleyen kadın grupları polise bu nedenle soruşturma için daha fazla zaman verilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bir hükümet sözcüsü şiddet iddialarının soruşturulması ve mümkün olduğu ölçüde takip edilmesi gerektiğini ayrıca pandemi döneminde bu tür suçlara maruz kalanların desteklenmesi için ek fonlar ayırıldığını söyledi.

Fakat muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekili ve Avam Kamarası'nın İçişleri Karma Komisyonu'nun başkanı Yvette Cooper, bu verilerin, ceza hukuku sisteminin, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti anlamayı başaramadığını gösteren yeni bir örnek olduğunu kaydetti.

Cooper BBC'ye "Her yıl binlerce dosyanın zaman aşımından ve giderek artan oranda düşürülüyor olması şok edici bir gerçek" diye konuştu.

"Ev içi şiddetin mağdurları ve hayatta kalanlarının bir saldırıyı anında bildirememiş olmasının bir çok sebebi var. Fakat bundan dolayı failin cezalandırılmayacağının söylenmesi tamamen yanlış. Bu yüzden yasanın değişmesi gerekiyor."

Altı aylık zaman aşımı süresi yargı sisteminin hızlı işletilmesi, tıkanmaması genel amaçlı. Ama ev içi şiddet suçunun özellikleri nedeniyle kadın hakları grupları bu sürenin bu suçlar özelinde iki yıla uzatılmasından yana.

Victims Too adlı kadın hakları örgütünün kurucusu Erica Osakwe, kendisine yönelik şiddeti ancak ilişkisini sonlandırdığında polise bildirebilmiş, fakat daha sonra kendisine polisin ön raporu usulüne uygun şekilde hazırlayamadığı ve zaman aşımının geçtiği söylenmişti.

Osakwe "Midemde hissettiğim boşluk duygusu haftalarca, aylarca geçmedi. Benimle dalga geçtiklerini hissettim. Ciddiye almamışlardı. Anlattıklarımı dikkate değer bulmamış gibiydiler. Altı ay bence bu tür bir deneyimi yaşayan bir kişinin başına ne geldiğini anlayabilmesine, kendini toparlayıp şikayette bulunmadan önce bir destek bulabilmesine bile yetecek bir süre değil" diyor.