-İNGİLTERE VE FRANSA KADDAFİ'Yİ SİLDİ PARİS/TRABLUS (A.A) - 10.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron, AB'den Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Konseyi "yetkili siyasi muhatap" olarak kabul etmesini istedi. Sarkozy ve Cameron, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'a gönderdikleri mektupta, ülkelerinin Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve milli birliğine destek verdiğini belirtti. Ortak kaleme alınan mektupta Sarkozy ve Cameron, "Libya lideri Muammer Kaddafi ve yönetimdeki diğer kişilerin gitmesi gerektiğini" ifade etti. Liderler, Libya'da muhaliflere yardım hazırlığı çağrısında da bulunarak, bu yardımın Libya üzerinde uçuşa yasak bölgeyi de kapsayabileceğini belirtti. Silah ambargosu getirilmesi için tüm ülkelere çağrıda bulunan Sarkozy ve Cameron, Libya'dan kaçanlara ilişkin olarak da durumun kötüleşmesi halinde tüm ülkelerin yardıma hazır olması gerektiğini vurguladı. -LİBYA CEPHESİ- Libya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid Kaym ise ülkesinin, muhalifleri desteklemeleri durumunda Fransa ve diğer Batılı güçlerle diplomatik ilişkilerini kesebileceğini söyledi. Kaym, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya'da muhalifleri tanıma kadarının "yasadışı" olduğunu düşündüklerini belirterek, "Fransız hükümeti daha ileri giderse, Fransa ile diplomatik ilişkileri kesmekten başka seçenek göremiyoruz" dedi. Halid Kaym, aynı tutumun diğer Batı ülkelerine uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya da, "Evet bu muhtemel, neden olmasın. Eğer düşmanca eylemler varsa, ayrılıkçıları tanıyorlarsa o halde eyleme geçmek zorundayız. Ama umarım, bu konuda ikinci kez düşüneceklerdir" yanıtını verdi.