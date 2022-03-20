İngiltere ve Fransa’da halk ırkçılığa karşı sokağa indi

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. İngiltere'de Devlet televizyonu olan BBC binasının önünde buluşan binlerce protestocu, İngiltere parlamento binasına kadar yürüdü.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren yürüyüş sırasında İngiltere Polis Teşkilatından birçok görevli, güvenliği sağlamak için göstericilere yürüyüş çemberi oluşturdu.

Boris Johnson'a da tepki gösterildi

Irkçılık karşıtı pankartlarla yürüyüşe başlayan grup, Ukrayna'da yaşanan olayları da protesto ederek, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı. Protestocular, Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçerken de Başbakan Boris Johnson ve heyetine tepkilerini slogan atarak gösterdi.

Paris de hareketliydi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Chatelet Meydanı'nda sendikalar, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Eylemde yabancı oldukları için sosyal yardımlardan faydalanamadıklarını iddia eden göstericiler, ülkede ırkçılığın her geçen gün arttığını ileri sürdü.

Gösteride “Dayanışma içinde daha adil toplum” sloganları atan eylemciler, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ile Marine Le Pen'in Fransa'yı yönetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Oturma ve çalışma izni istediler

Eylemciler ayrıca protestoda, ırkçılığa karşı sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, ülkede oturma ve çalışma izni olmayanlara acilen oturma ve çalışma izni verilmesi isteğinde bulundu. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız şekilde sona erdi.