-İngiltere ve Fransa BMGK'nın harekete geçmesini istiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.02.2012 - İngiltere ve Fransa, Suriye'deki krizin çözülmesinde Arap Birliği'nin çabalarını destekleyen, Fas tarafından hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini istedi. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı William Hague BMGK'nın Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, Arap Birliği'nin Suriye'ye ilişkin barış planının ''güvenilir ve yaşatılabilir'' olduğunu belirterek ''Şimdi Arap dünyası BMGK'dan bu planı desteklemesini, yetkisini ve ağırlığını koymasını istiyor. Bu Batı'nın Suriye'ye dediği bir şey değil, ya da BMGK'nın daimi üyeleri kendi görüşünü Suriye'ye empoze etmeye çalışmıyor, burada Arap Birliği bizden Suriye'deki krizi sona erdirmek için yardım istiyor'' dedi. Karar tasarısının askeri müdahale ya da rejim değişikliği çağrısında bulunmadığını ve karar tasarısının BM Şartı'nın (güç kullanımına izin veren) 7. Bölümü altında olmadığının altını çizen Hague, Konsey'in artık harekete geçmesi gerektiğini, daha fazla beklenilmesinin BM'nin güvenilirliğini zedeleyeceğini söyledi. Hague, ''Harekete geçmek için daha kaç çocuğun ölmesi ya da işkence görmesi gerekiyor'' ifadesini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin daha fazla sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Arap ülkelerinin BMGK'ya başvurduğunu, Suriye'deki akan kanın durması gerektiğini söyledi. -Suriye Büyükelçisi Caferi- Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşşar Caferi ise konuşmasında Esad rejimine yönelik tüm suçlamaları reddederek, ''Suriye'nin, gerçeklerin çarpıtıldığı sistematik bir kampanyanın kurbanı olduğunu'' iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''Şimdi uluslararası toplum olarak farklılıklarımızı bir taraf koyup Suriye halkına açık destek verme zamanıdır. ABD olarak Arap Birliği'nin Suriye'deki krizi sona erdirecek, Suriye halkının haklarını koruyacak ve ülkeye barış getirecek çabalarına destek verecek bir karar tasarısının çıkması için BMGK'nın tüm üyeleriyle çalışmaya hazırız'' dedi.