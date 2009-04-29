İngiltere ve Fransa, ateşkes için Sri Lanka'da

İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, çatışmanın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için geçici bir ateşkes sağlanması konusunu hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Sri Lanka'ya geldi.



Miliband ve Kouchner, Sri Lankalı mevkidaşları Rohita Bogollagama ile bir araya gelecek, ardından çatışmalar yüzünden evlerinden olmuş sivillerin kaldığı kampları ziyaret edecek.



Ziyarette Miliband ve Kouchner'e İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'in de eşlik edeceği duyurulmuştu ancak Bildt, kendisine vize verilmediğini belirterek, Sri Lanka'daki Büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere merkeze çağrıldığını açıklamıştı.



Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise Bildt'e vize verilmediği iddiası yalanlandı. Açıklamada, Bildt'in Sri Lanka'yı ziyaret etmek istediğini resmen bildirmediği, bu talepte bulunması durumunda bunun memnuniyetle karşılanacağı kaydedildi.



Öte yandan hükümetin, ağır silah kullanmama sözüne rağmen, direnişçi Tamillerin yanı sıra 50 bin sivilin mahsur kaldığı bölgeye topçu ateşiyle saldırı düzenlediği iddia edildi, hükümet bu iddiaları reddetti.



TamilNet adlı internet sitesinde ise pazartesi akşamından salı sabahına kadar geçen sürede, bölgeye ağır silahlarla çok sayıda saldırı düzenlendiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Bölgedeki hastanede görevli bir doktor, saldırılarda hastanenin de isabet aldığını ve beş hasta ile altı sivilin öldüğünü söyledi. Başka bir görgü tanığı da AP haber ajansına verdiği bilgide, 50 sivilin öldüğünü, 350'sinin de yaralandığını kaydetti.



BM verilerine göre, çatışmalar sebebiyle son aylarda 6500 sivil hayatını kaybetti.



Sri Lanka hükümetinin geniş çaplı operasyonu karşısında Tamil gerillaları, pazar günü tek taraflı ateşkes ilan etmiş, ancak hükümet bunu ciddiye almamış ve gerillalara teslim olmaları çağrısını tekrarlamıştı.



