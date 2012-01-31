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Ekonomi

İngiltere ve Çek Cumhuriyeti imzalamadı BRÜKSEL (A.A)

31 Ocak 2012 01:24

-İngiltere ve Çek Cumhuriyeti imzalamadı BRÜKSEL (A.A) - 30.01.2012 - AB zirvesinde İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışındaki 25 üye, bütçe disiplinini güçlendirecek yeni hükümetlerarası anlaşmayı imzalamayı kabul etti. İngiltere, bütçe yapma yetkisini Brüksel'le paylaşmak istemediği için 8-9 Aralık'ta düzenlenen bir önceki zirvede yeni anlaşmaya katılmayacağını açıklamıştı. İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Çek Cumhuriyeti'nin ise karmaşık parlamento onay süreci nedeniyle imza atamayacağını bildirdi.  Bu durumda 25 AB üyesinin taraf olacağı yeni anlaşmanın 1 Mart'ta imzalanması ve gelecek yıl yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Anlaşmayla bütçe disiplininden taviz veren ülkeler yarı otomatik yaptırımlara hedef olacak. Anlaşma taslağında, bütçe açıklarının hedeflerin üzerinde kalması halinde ''düzeltme mekanizmasının otomatik olarak devreye gireceği'' kaydediliyor. Bu yönüyle AB'ye mali kuralı getirecek anlaşmayla üye ülkelerin yapısal bütçe açıklarının gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 0,5'ini aşamayacağı kayda geçiriliyor.  Taslakta, zordaki ülkeleri kurtarmak için oluşturulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) adlı fondan faydalanabilmek için anlaşmaya taraf olma şartı aranacağı belirtiliyor.

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