İngiltere ve AB, Brexit sonrası için anlaştı: Siyasi bildiride neler var?

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası ilişkilerinin geleceğine yönelik siyasi bildiri metninin taslağı üzerinde uzlaştı. Böylece, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına yönelik anlaşmaya Pazar günkü AB Zirvesi'nde son şeklinin verilmesinin de önü açılmış oldu.

Söz konusu taslak metin, Brexit anlaşmasının ardından ilişkilerin geleceğinin nasıl şekilleneceğini tanımlıyor. Metinde İngiltere ile AB'nin ticaret, güvenlik ve dış politika konularında yakıun işbirliği yapacakları belirtiliyor.

26 sayfalık taslak metinde AB'nin insanların, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün bölünmez bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Taslak metinde ayrıca şu taahhütler yer alıyor:

İngiltere'de serbest dolaşımın sona ereceğine dair belirgin bir atıf

Teknolojik imkanların, Kuzey İrlanda'da fiziki sınırın oluşmasını engellemeyi amaçlayan garantilerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılması

AB hukukunun yorumu konusunda Avrupa Adalet Divanı'nın rolünün sürmesi

Yasal bağlayıcılığı olmayan metinde, tarafların gelecekte eşit şartlarda geniş çaplı bir ekonomik ortaklık kurmalarından söz ediliyor.

Ayrıca İngiltere'nin Brexit sonrası bağımsız bir ticaret politikasına sahip olacağı kaydediliyor.

Özellikle Avrupa Adalet Divanı ile ilgili madde, İngiltere'de Brexit yanlılarının tepkisini çekebilir.

İspanya'nın çok hassas olduğu Cebelitarık'ın statüsü konusunda ise henüz uzlaşmaya varılmış değil.

May: İki taraf için de iyi bir anlaşma

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'den dönüşü sonrası milletvekilleri son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirdi.

Theresa May, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada taslak için "iki taraf için de iyi bir anlaşma" dedi.

May, "İngiliz halkı, Brexit meselesinin çözümlenmesini istiyor, bizi daha parlak bir geleceğe götürecek iyi bir anlaşma olmasını istiyor ve birlikte olmamızı ve sağlık sistemi gibi kendi içimizdeki büyük konulara odaklanmamızı sağlayacak şekilde bu konuyu geride bırakmamızı istiyor. Bunu yapabilmemizi sağlayacak anlaşmaya çok yakınız. Önümüzdeki kritik 72 saatte, İngiliz halkına bunu sunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise siyasi bildiri taslağının "boş laflardan ibaret" olduğunu söyledi.

Corbyn, anlaşmanın belirledikleri kriterleri karşılamadığını belirterek, "Hükümet son iki yıldır ne yapıyordu" diye konuştu.

Taslak anlaşma AB üyelerinin Brüksel'deki daimi temsilcilerine sunuldu.

Londra ve Brüksel, 29 Mart 2019'da İngiltere'nin AB'den ayrılma koşullarına yönelik taslak metin üzerinde halihazırda anlaşma sağlamıştı.

Ayrılma anlaşması ve siyasi beyannamenin Pazar günü yapılacak olan AB Zirvesi'nde onaylanması halinde Theresa May de dikkatini anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda kabul edilmesine yönelik çabalara yoğunlaştıracak.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.