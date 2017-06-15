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Dünya

İngiltere ve AB arasındaki Brexit görüşmeleri başlıyor

Merkel, müzakerelerde dostça tutumu devam ettireceklerini ancak AB'deki diğer 27 ülkenin birlikteliğinin güçlendirileceğini ve bu ülkelerin çıkarlarının korunacağını kaydetmişti

15 Haziran 2017 22:00

İngiltere Brexit Sekreteri David Davis ile AB Brexit Temsilcisi Michel Barnier 19 Haziran Pazartesi günü görüşmeyi başlatacak.

Reuters'te yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin AB ile İngiltere arasında yapılacak müzakerelerin belirlenen tarihte başlayacağını varsaydığını söylemişti.

Merkel, Brandenburg eyaletinin Meseberg kasabasında yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in müzakereler konusunda zamanlamaya uyulacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, AB'nin müzakerelere hazır olduğunu belirtmişti.

"Müzakereleri yapacağımızı varsayıyorum." diyen Merkel, müzakerelerde dostça tutumu devam ettireceklerini ancak AB'deki diğer 27 ülkenin birlikteliğinin güçlendirileceğini ve bu ülkelerin çıkarlarının korunacağını kaydetmişti.

 

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