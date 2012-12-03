İngiltere'nin yeni varisi yolda

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın bebeklerinin olacağı açıklandı.

Cambridge Düşesi Middleton’ın yakın arkadaşı Jessica Hay, bir dergide çiftin bebeklerinin olacağını açıklamıştı.

Dergide, Kate Middleton’ın son zamanlarda aldığı kilolara değinilmişti.

William ve Middleton, 2011’in Nisan ayında tüm dünyanın izlediği bir törenle evlenmişti.

Çift daha önce basına verdiği röportajlarda, kız ya da erkek fark etmeksizin iki çocuk istediklerini belirtmişti.

İkisi de 30 yaşında olan çiftin bebek planlarını, Kraliçe 2.Elizabeth’in Elmas Jübilesi ve Londra’daki Olimpiyat oyunları nedeniyle bu zamana ertelediği iddia edildi.