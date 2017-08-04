T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere, Ürdün'e de kabin yasağını kaldırdı

İngiltere, Türkiye'ye uygulanan elektronik cihaz yasağını geçen hafta kaldırmıştı

04 Ağustos 2017 21:18

İngiltere, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine yapılacak uçuşlarda, kabinde kişisel elektronik cihaz yasağını kaldırdı.

Ürdün Kraliyet Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "4 Ağustos 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Ürdün Kraliyet Havayolları yolcuları bu elektronik cihazları kabinde yanlarına alabilecek" denildi.

Söz konusu cihazlar arasında büyük telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler yer alıyor.

ABD, mart ayında IŞİD'in tablet ve dizüstü bilgisayarlara bomba yerleştirmek için çalıştığına dair istihbarata dayanarak, 8 Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkesinden yapılacak uçuşlara kabinde dizüstü bilgisayar yasağı getirmişti.

​Ardından İngiltere de bu kararı takip ederek, benzer büyüklükteki elektronik cihazları, Türkiye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan ve Tunus'tan ülkelerine yapılacak direkt uçuşlarda yasaklamıştı.

Türkiye için yasak kaldırılmıştı

Geçen hafta İngiltere, Türkiye'ye uygulanan elektronik cihaz yasağını kaldırmıştı.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Havayolları, ABD'ye yapılacak tüm uçuşlar için de dizüstü bilgisayar yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.

Washington ve Londra, güvenlik önlemleri yerine getirildiği sürece yasağın kaldırılacağını belirtiyor.

 

 

ETİKETLER

ingiltereürdünuçuşkabin yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24