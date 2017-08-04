İngiltere, Ürdün'e de kabin yasağını kaldırdı

İngiltere, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine yapılacak uçuşlarda, kabinde kişisel elektronik cihaz yasağını kaldırdı.

Ürdün Kraliyet Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "4 Ağustos 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Ürdün Kraliyet Havayolları yolcuları bu elektronik cihazları kabinde yanlarına alabilecek" denildi.

Söz konusu cihazlar arasında büyük telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler yer alıyor.

ABD, mart ayında IŞİD'in tablet ve dizüstü bilgisayarlara bomba yerleştirmek için çalıştığına dair istihbarata dayanarak, 8 Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkesinden yapılacak uçuşlara kabinde dizüstü bilgisayar yasağı getirmişti.

​Ardından İngiltere de bu kararı takip ederek, benzer büyüklükteki elektronik cihazları, Türkiye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan ve Tunus'tan ülkelerine yapılacak direkt uçuşlarda yasaklamıştı.

Türkiye için yasak kaldırılmıştı

Geçen hafta İngiltere, Türkiye'ye uygulanan elektronik cihaz yasağını kaldırmıştı.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Havayolları, ABD'ye yapılacak tüm uçuşlar için de dizüstü bilgisayar yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.

Washington ve Londra, güvenlik önlemleri yerine getirildiği sürece yasağın kaldırılacağını belirtiyor.