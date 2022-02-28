İngiltere, Ukrayna'ya 40 milyon sterlin ek insani yardım yapacağını duyurdu

İngiltere, Ukrayna'ya hayati tıbbi malzeme ve diğer yardımların sağlanması amacıyla 40 milyon sterlin ek insani yardım yapacağını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fonun, yardım kuruluşlarının kötüleşen insani duruma müdahalesine yardımcı olacağı, Ukraynalıların temel ihtiyaçlara ve tıbbi malzemelere erişimi için bir yaşam çizgisi oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hükümeti insani yardım uzmanlarının da Ukrayna'daki şiddetten kaçanları desteklemek için bölgeye konuşlandırıldığına işaret edildi.

"Ukraynalı mülteciler, İngiltere'de aileleri varsa buraya gelebilecek"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rus şiddetinin, Ukrayna halkı üzerindeki etkisiyle ilgili hikayelerini dinlemek için 27 Şubat akşamı Londra'daki Ukrayna Katolik Katedrali'nde Ukraynalı toplum liderleriyle bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere'de yaşayan Ukraynalıların ailelerinin evlerinde refahı konusunda artan endişelerine yanıt olarak, bugün Başbakan Johnson, ayrıca, İngiltere'de yerleşik herhangi bir kişinin, Ukraynalı yakın aile üyeleriyle birleşmesi için buraya getirebileceklerini de doğruladı. Bu, şu anda gelecekleri hakkında umutsuz seçimler yapan binlerce insana fayda sağlayacak. İngiltere ayrıca, Ukrayna'nın komşularına lojistik ve insani destek yoluyla, evlerine yakın kalmak isteyen Ukraynalıları desteklemeye devam ediyor."

Açıklamada, bu son yardım paketiyle, bu yıl Ukrayna'ya taahhüt edilen İngiliz hükümeti yardımının toplamının 140 milyon sterline tekabül ettiği ve geçen hafta Johnson'ın ayrıca, İngiltere'nin Çok Taraflı Kalkınma Bankaları aracılığıyla Ukrayna'ya 500 milyon dolara kadar kredi garantisi vereceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "İngiltere, işgalci Rus kuvvetlerine karşı direnişlerini desteklemek için Ukrayna ordusuna savunma amaçlı askeri teçhizat sağlamaya devam ediyor." denildi.

"İngiltere, ihtiyaç anında Ukrayna'ya sırtını dönmeyecek"

Başbakan Johnson da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde dünyanın, özgürlüklerini zorla yok etmeye çalışanlara karşı Ukrayna halkının hayranlık uyandıran cesaret ve kahramanlık gösterilerine tanık olduğunu dile getirdi.

İngiltere'nin, ihtiyaç anında Ukrayna'ya sırtını dönmeyeceğinin altını çizen Johnson, ülkelerini korumak için her şeyini riske atan Ukraynalılara yardım için ellerinden gelen tüm ekonomik ve askeri desteği sağladıklarını kaydetti. (İHA)