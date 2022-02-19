İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den Lviv kentine taşıdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İngiltere Büyükelçiliği Ofisi geçici olarak taşınıyor. Büyükelçilik çalışanları İngiltere’nin Lviv Büyükelçiliği’nden çalışıyor” ifadesine yer verildi. İlgili tedbirin, “Rus ordusunun Ukrayna sınırında gücünü artırması, dolayısıyla askeri eylem tehdidinin artması” nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki her türlü askeri eylemi, İngiliz hükümetinin Ukrayna'da konsolosluk hizmetleri sağlama yeteneğini büyük ölçüde etkileyecektir. İngiltere vatandaşları, bu koşullar altında konsolosluk desteğinin veya tahliye yardımının artmasını beklememeli” dendi.