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Dünya

İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den Lviv kentine taşıdı

Karar Rus ordusunun Ukrayna sınırında gücünü artırması, dolayısıyla askeri eylem tehdidinin artmasından dolayı alındı

19 Şubat 2022 00:30

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliğini geçici olarak Kiev’den Lviv’e taşıma kararının alındığını belirtti.
 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İngiltere Büyükelçiliği Ofisi geçici olarak taşınıyor. Büyükelçilik çalışanları İngiltere’nin Lviv Büyükelçiliği’nden çalışıyor” ifadesine yer verildi. İlgili tedbirin, “Rus ordusunun Ukrayna sınırında gücünü artırması, dolayısıyla askeri eylem tehdidinin artması” nedeniyle alındığı ifade edildi.

İngiltere vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yapıldı

Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki her türlü askeri eylemi, İngiliz hükümetinin Ukrayna'da konsolosluk hizmetleri sağlama yeteneğini büyük ölçüde etkileyecektir. İngiltere vatandaşları, bu koşullar altında konsolosluk desteğinin veya tahliye yardımının artmasını beklememeli” dendi.
 
Bakanlık ayrıca tüm İngiliz vatandaşlarına, ticari seferler çalıştığı sürece derhal Ukrayna’yı terk etmelerini tavsiye etti.
 
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