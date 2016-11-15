İngiltere: Türkiye'yi köşeye sıkıştırmamalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi ITV'ye yaptığı açıklamada AB ülkelerinin idam cezasını geri getirmeyi tartıştığı gerekçesiyle "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmamaları" çağrısı yaptı.

15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunan Johnson, "Türkiye'de yaşananlar ortak çıkarlarımızın aleyhindeymiş gibi aşırı bir tepki vermemeliyiz. Çok ciddi bir durum, çok ciddi bir darbe girişimi ile karşılaştıklarını unutmayalım" dedi.

Johnson daha sonra AB Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada da Türkiye'deki idam cezasıyla ilgili AB'den gelen tepkilere değindi. AB ülkelerinin 1980'ler ve 1990'larda idam cezasını kaldırmak için kendilerine zaman tanınmasını istediklerini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı, idam cezasının AB üyeliği için 'otomatik bir bariyer' olmaması gerektiğini savundu.

AB Dışişleri Bakanları: Türkiye'yle müzakereler durmasın

Johnson'a ilk itiraz Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini, idam cezasının 'açıkça AB üyelik kurallarına uymadığı'nı anımsatırken, diğer bakan ve diplomatlar da Johnson'ın, bu çağrıyla AB üyelik kurallarının Türkiye için hafifletilmesini istediği şeklinde yorumladı.

Financial Times'a konuşan bir diplomat Johnson'ın sözleri için 'inanılmaz" yorumunu yaparken, Independent'a açıklama yapan İngiliz bir diplomat "Dışişleri Bakanı asla Erdoğan'ı savunmuyordu, sadece gerçekleri söylüyordu" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de hükümet 100 binden fazla kişiyi tasfiye edilirken, Avrupa Birliği'nden Ankara'ya eleştirilerin tonu da arttı. Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile beraber 10 HDP'li vekilin tutuklanmasıyla Brüksel-Ankara arasında sert atışmalar yaşanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık idam cezasının Meclis'ten geçmesi halinde kendisinin onaylayacağını belirtiyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz idam cezasının AB değerleriyle bağdaşmayacağını vurgulayıp "Türkiye'deki durumun devam etmesi halinde, Avrupa Birliği olarak ekonomik yaptırımlar dahil, bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacağız" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan da Schulz'a "Batı ne diyor? İdam olmaz. Buradan Batı'ya sesleniyorum. Ey batı Bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Kimsin sen ya? Bir parlamentonun başkanı" yanıtnıı vermişti.

Türkiye'de idam cezası 1984'ten beri fiilen uygulanmıyordu. Avrupa Birliği'yle (AB) yapılan üyelik müzakerelerinin gerektirdiği reformlar kapsamında 2004'te idam cezası anayasadan tamamen çıkarıldı.