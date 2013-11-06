'İngiltere, Türkiye'nin fiber optik hatlarına sızdı'

İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, İngiliz istihbarat servisi GCHQ'nun Kıbrıs'tan geçen ve aralarında Türkiye'nin de bir dizi ülkeye ait 14 fiber optik hattı izlemeye aldığını yazdı.

Daily Telegraph’ın İtalyan L'Espresso dergisine dayandırdığı haberi, ABD istihbarat kurumlarının sırlarını ifşa ettikten sonra Rusya'ya sığınan eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde yer alıyor.

Habere göre, bu belgeler, Kıbrıs'taki Dikelya Üssü'nde bulunan Ay Nikola istasyonundan bu yeraltı kablolar aracılığıyla milyonlarca elektronik posta, telefon konuşması, anlık mesajlaşma ve diğer internet trafiğinin izlendiğine işaret ediyor.

BBC Türkçe'nin çevirdiği haberde, söz konusu yer altı kabloları Kıbrıs'tan geçerek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya gidiyor.

L'Espresso "Bir dizi kablo Kıbrıs'ı İngiliz ve Amerikalıların casusluk faaliyetlerinin aşikâr hedeflerinden İsrail ve Suriye'ye bağlıyor.

Diğer kablolar Kıbrıs'tan Lübnan'a ve Kıbrıs'tan Mısır, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya uzanıyor" diyor.

İngiltere-Almanya gerginliği

Independent gazetesi de, İngiltere'nin Almanya'yı gizlice dinlediği iddialarının iki ülke arasında gerginliğe neden olduğunu aktarıyor.

Gazete dün Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayanarak Alman Parlamentosu ve Başbakan Merkel'in ofisinin hemen yanı başındaki İngiltere Büyükelçiliği'nde bir dinleme istasyonunun yer aldığını yazmıştı.

Gazete, Snowden'ın belgeleriyle ABD'nin Almanya ve diğer ülkelere yönelik casusluk faaliyetlerinin ifşa olduğu krize rağmen, bu istasyonun hala faal olabileceğini öne sürmüştü.

Gazeteye göre İngiltere'nin Berlin Büyükelçisi dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi'ye diplomatik temsilcilerden bu tür dinleme faaliyetlerinin yürütülmesinin yasa dışı olduğu hatırlatıldı.

Gazete 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir İngiliz elçisinin bakanlığa çağrılıp uyarıldığını belirtiliyor.

Snowden'ın sızdırdığı belgelerde ABD'nin birçok ülkede elçiliklerinde ya da müttefiki olan ülkelerin elçiliklerinde kurduğu istasyonlarda yıllardır Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu dâhil her türlü elektronik iletişimi izlemeye aldığı belirtiliyor.