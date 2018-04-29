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BBC Türkçe

İngiltere Türkiye'den bazı uçuşlarda elektronik yasağını kaldırdı

İngiltere, Türk Hava Yolları'nın İstanbul; Pegasus'un da Sabiha Gökçen ve İzmir uçuşları için kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasına yönelik yasağı kaldırdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabin içine alınmasına yönelik yasağı Türkiye'den yapılan bazı uçuşlarda kaldırdığını açıkladı.

Açıklamada, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanları ile Pegasus'un Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havaalanlarından yaptığı uçuşlarda artık yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayar gibi cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabine alabilecekleri belirtildi.

Söz konusu havaalanlarındaki güvenlik uygulamalarının sıkılaştırılmasına yönelik adımlar atılmasının ardından yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'deki diğer havaalanları ile Lübnan, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Tunus'a yönelik elektronik cihaz yasağının devam ettiği belirtildi.

Buralarda da iyileştirici uygulamalar yapılması halinde yasağın gözden geçirileceği vurgulandı.

ABD ve İngiltere, elektronik cihazların bataryaları kullanılarak uçaklara saldırı düzenlenebileceği kaygılarıyla Mart ayında aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerden yapılan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük aletlerin alınmasını yasaklamıştı.

Türkiye'deki havaalanlarında daha gelişmiş güvenlik cihazlarının yerleştirilmesinin ardından ABD, ay başında yasağı kaldırmıştı.

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