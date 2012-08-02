'İngiltere, Türkiye ve İsrail ilişkileri için devreye girdi'

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'ye gitti ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile bir araya geldi. Bu görüşmeden sonra İsrail basınında çıkan haberlerde İngiltere'nin, Türkiye ve İsrail ilişkilerini düzeltmek için devreye girdiği ileri sürüldü.



İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz hükümetinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında arabuluculuk yaptı.





Gazeteye konuşan İsrailli kaynakları; İngiltere'nin , son haftalarda iki başbakanın mesajlarını birbirlerine ilettiği, ancak Türkiye'nin Mavi Marmara baskını nedeniyle talep ettiği özür konusunda henüz bir formül bulunamadığını söyledi.

İsrailli kaynaklar; ABD’nin koordinasyonunda İngiliz diplomatların, iki ülke arasında krizin aşılması için, Amerikalı ve Alman meslektaşlarıyla birlikte çalıştıklarını da belirtti.

Haaretz, ABD ile İngiltere'nin, Suriye'deki krizin, İsrail ile Türkiye arasında ortak çıkarlar oluşturduğuna inandıklarını da aktardı. (ntvmsnbc)