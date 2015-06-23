T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İngiltere Türkiye ile IŞİD kırmızı hattı kurmalı'

İngiltere Parlamentosu, Türkiye'yle koordinasyonun artırılması için girişimlere başladı

Üç İngiliz vatandaşının IŞİD&#39;e Türkiye üzerinden geçiş yapması tartışma konusu olmuştu.

23 Haziran 2015 10:32

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen İngiltere vatandaşlarının durdurulması için İngiltere ve Türkiye arasında 7 gün 24 saat açık tutulacak bir kırmızı telefon hattı kurulması talep edildi.

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz, çocuklarıyla birlikte Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen üç İngiltere vatandaşı kız kardeş konusunda açıklama yaparken Türkiye'yle koordinasyonun da artırılması gerektiğini söyledi.

"İlk etapta İstanbul ve İngiltere arasında bir kırmızı telefon hattı kurulmalı. IŞİD 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul Konsolosluğumuz da aynı şekilde çalışmak durumunda" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'ye geçmeye çalışan İngiltere vatandaşları gibi aciliyeti olan konular için e-mail'lere güvenemeyeceklerini ifade eden Vaz, "Acil durumların üstesinden gelebilecek bir sistem oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Geçen hafta İngiliz Guardian gazetesi İngiltere emniyet birimlerinin Türkiye'de sadece bir terörele mücadele uzmanı bulundurduğunu yazmış, Scotland Yard da eleştirilere yazılı olarak yanıt vermişti.

Yapılan açıklamada emniyetin İngiltere sınırları dışında bir yetkisinin bulunmadığı hatırlatılmış ve "Gidip başka ülkelerde ofis açamayız. İlgili ülkelerle sürekli olarak sıkı işbirliği içerisindeyiz" denmişti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Vaz'ın bir diğer önerisi ise 'Kayıp şahısların aileleriyle acilen irtibata geçilmesi' yönünde oldu. "Ancak bu şekilde Suriye'ye gitmeye çalışanlarla irtibat kurma şansı yakalayabiliriz" diyen Vaz, Başbakan David Cameron'dan da farklı etnik ve dini toplulukları birbirlerine karşı kışkırtacak açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

ETİKETLER

ingiltereüç ingiliz kızışidkatılımsuriyeparlamentokırmızı hatkoordinasyonaramageçiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24