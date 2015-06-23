'İngiltere Türkiye ile IŞİD kırmızı hattı kurmalı'

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen İngiltere vatandaşlarının durdurulması için İngiltere ve Türkiye arasında 7 gün 24 saat açık tutulacak bir kırmızı telefon hattı kurulması talep edildi.

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz, çocuklarıyla birlikte Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen üç İngiltere vatandaşı kız kardeş konusunda açıklama yaparken Türkiye'yle koordinasyonun da artırılması gerektiğini söyledi.

"İlk etapta İstanbul ve İngiltere arasında bir kırmızı telefon hattı kurulmalı. IŞİD 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul Konsolosluğumuz da aynı şekilde çalışmak durumunda" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye'ye geçmeye çalışan İngiltere vatandaşları gibi aciliyeti olan konular için e-mail'lere güvenemeyeceklerini ifade eden Vaz, "Acil durumların üstesinden gelebilecek bir sistem oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Geçen hafta İngiliz Guardian gazetesi İngiltere emniyet birimlerinin Türkiye'de sadece bir terörele mücadele uzmanı bulundurduğunu yazmış, Scotland Yard da eleştirilere yazılı olarak yanıt vermişti.

Yapılan açıklamada emniyetin İngiltere sınırları dışında bir yetkisinin bulunmadığı hatırlatılmış ve "Gidip başka ülkelerde ofis açamayız. İlgili ülkelerle sürekli olarak sıkı işbirliği içerisindeyiz" denmişti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Vaz'ın bir diğer önerisi ise 'Kayıp şahısların aileleriyle acilen irtibata geçilmesi' yönünde oldu. "Ancak bu şekilde Suriye'ye gitmeye çalışanlarla irtibat kurma şansı yakalayabiliriz" diyen Vaz, Başbakan David Cameron'dan da farklı etnik ve dini toplulukları birbirlerine karşı kışkırtacak açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.