İngiltere, Türk diplomatların hesabını dondurdu

İngiltere’de bir yerel mahkemenin, Kıbrıs Rum Kesimi’nden 7 kişinin başvurusuyla Türk diplomatların hesaplarını bloke ettirdiği ortaya çıktı. İngiltere’de uygulanması için açılan davada İngiliz mahkemesi ihtiyati tedbir kararı olarak bir bankadaki diplomat hesaplarının dondurulmasına hükmetti. Ankara, kararın diplomatik ilişkileri düzenleyen sözleşmelere aykırı olduğu uyarısında bulundu.

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre; Kıbrıs Rum Yönetimi’nden 7 kişinin başvurusuyla, İngiltere’deki yerel mahkeme, bu ülkedeki Türk diplomatların hesaplarını bloke ettirdi. Elçilik çalışanları, maaşlarını alamayınca Ankara diplomatik girişim başlattı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak İngiliz mahkemesinin kararının diplomatik ve konsüler ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmeleri’ne aykırı olduğu iletildi.

Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki, 2014-2015 yıllarında Türkiye aleyhine alınan mülkiyet davası kararı, İngiltere Kraliyet Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme kararının İngiltere’de uygulanması için açılan bir davada, İngiliz mahkemesi ihtiyati tedbir kararı olarak bir bankadaki Türkiye hesaplarının dondurulmasına hükmetti. Dün basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bu hususun geçen hafta hem Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği tarafından İngiliz makamları nezdinde dikkate getirildiğini hem de İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak girişimde bulunduklarını söyledi.

"Kabul edilemez"

Bilgiç, İngiliz mahkemesinin kararının 1961 ve 1963 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu söyledi. Sözcü “Hesapların dondurulmasıyla İngiltere, diplomatik ve konsüler misyonlarımızın çalışmasını aksatmış ve Viyana Sözleşmeleri’ne aykırı davranmıştır. Kabul edilmesi mümkün değildir. İtiraz süreci başlatılmıştır. Beklentimiz, bu hesaplar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi” dedi.

Dün Yeni Şafak gazetesindeki haberde “Rum Mahkemesi’nde Türkiye aleyhinde açtıkları 100 milyon Euro’luk davayı kazanan Rumlar, ‘Bir AB ülkesinin aldığı kararı bir başka AB ülkesi uygular’ şeklindeki mevzuatı gerekçe göstererek, Rum Mahkemesi’nin kararının İngiltere’de uygulanmasını talep etti” bilgisi yer almıştı.

Müzakere sürecini zedeler

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs’ta siyasi çözüm bulmak amacıyla müzakere süreci devam ederken, bu tarz yöntemlere başvurmanın, sürecin içinde bulunduğu ılımlı ortamı zedeleyici bir nitelik taşıdığını söyledi.