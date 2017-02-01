İngiltere: Trump'ın yasağı IŞİD'e yarayabilir

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağının "bölücü ve yanlış" olduğunu söyledi.

Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın İçişleri Komisyonu'nda konuşan Rudd, yasağın, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü için propaganda fırsatı olabileceğini belirtti.

Yasağın 'Müslümanlara yönelik olmadığını' ancak yine de böyle algılanabileceğini vurgulayan Rudd, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IŞİD zorluk çıkaracak, insanları radikalleştirecek bir ortam yaratacak, insanları kendi tarafına çekecek her türlü fırsattan yararlanacaktır."

Rudd'un açıklamaları, İngiliz hükümetinin ile Trump'ın son yasağı ile arasına bir mesafe koyma çabası olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın yasağına hızla tepki göstermdiği için eleştirilmişti.

Theresa May, geçen hafta Trump'ı ziyareti sırasında ABD'nin yeni başkanını İngiltere'ye davet etmişti.

Bir dilekçenin İngiltere'de parlamento gündemine alınması için 100 bin imza yetiyor.

Milletvekillerinin bu dilekçe üzerine Trump'ın ziyaretini 20 Şubat'ta Parlamento gündemine alacakları açıklandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Trump'ın ziyaretiyle ilgili olarak, ziyaretin aylar sonra gerçekleşeceğini ve davetin de geciktirileceğini ancak Başbakan May'in Trump'ı ağırlamayı beklediğini belirtti.

Trump daha başkan adayıyken "ırkçı" olduğu iddia edilen ifadeleri yüzünden İngiltere'ye girişinin yasaklanması istenen bir dilekçeye konu olmuştu.

Avam Kamarası üyeleri Ocak 2016'da dilekçeyi ele almış ancak Trump'ın girişine yasak getirmemişti.

Tusk, mektubunda yeni ABD yönetimini, "AB'ye yönelik dış tehditler" arasında saydı.