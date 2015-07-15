İngiltere 'ölüme neden olabilir' diye TOMA kullanımına izin vermedi!

Londra polisinin geçen yıl aldığı 3 adet TOMA için İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May'dan izin çıkmadı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper, May’in kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

BBC Türklçe'de yer alan habere göre, Theresa May ise “gerekli önlemlerin alınmaması halinde bu araçların “zarar verme kapasitesi olduğunu” söyledi. Bakan, bu araçların ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalarına neden olduğuna ilişkin veriler bulunduğunu belirtti.

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın onayıyla Alman polisinden ikinci el olarak alınan TOMA’lara 218.000 sterlin (yaklaşık 900.000 lira) ödenmişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper, May’in kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TOMA’lar Britanya sınırları içinde sadece Kuzey İrlanda’da kullanılıyor.

Londra Belediyesi’nin aldığı Wasserwerfer 9000 modeli tazyikli su araçları ise ilk kez 1982 yılında üretildi. Bu araçlardan birinin 1985’te bir kişinin ölümüne, 2001’de de bir kişinin görme yetisini kaybetmesine sebep olduğu belirtiliyor. Yapısal nedenlerle aracı kullanan kişinin dışarıda neler olup bittiğini anlayamadığı kaydediliyor.