T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngiltere, THY'nin atlattığı tehlikeyi bir yıl sonra açıkladı

Londra seferini yapan ve 232 yolcu taşıyan THY uçağının özel bir jetle havada çarpışma tehlikesi atlattığı açıklandı.

09 Eylül 2010 03:00

T24 - 27 Temmuz 2009'da Londra seferini yapan ve 232 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları uçağının özel bir jetle havada çarpışma tehlikesi atlattığı açıklandı.

THY uçağı Heathrow'a iniş için alçalıyordu

İngiltere Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, iki uçak 4 bin feet (yaklaşık 1,2 kilometre) yükseklikte çarpışmanın eşiğinden döndü.

Boeing 777 tipi THY uçağı iniş için Londra Heathrow Havaalanı'na yaklaşırken, yine Londra'daki City Havaalanı'ndan kalkan Citation 525 tipi jetin THY uçağının sadece 30 ila 60 metre altında olduğu bildirildi.

Raporda City Havaalanı'ndaki kontrol kulesinin bir Alman şirketine ait jete 3 bin feete tırmanma talimatı verdiği, ancak pilotin 4 bin feete yükseldiği belirtildi.

Kulenin ise pilotun bu kararını fark etmediği kaydedildi.

O sırada THY uçağı da Heathrow'daki kontrol kulesinden, iniş için 4 bin feete alçalma onayı almıştı.

İki uçağın birbirine kötü, görüş mesafesinin sınırlı olduğu bir havada bu kadar yaklaşması durumunda çarpışmayı engelleyebilecek tek şeyin uçaklardaki çarpışmayı engelleme sistemi olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre özel jette bu sistem zaten yoktu.

Türk Hava Yolları pilotları ise sistemin üç kez uyarmasına rağmen bu uyarıyı fark etmedi.

Kazanın THY uçağının "gözlemci" koltuğunda oturan bir pilotun özel jeti pencereden görmesi üzerine önlendiği bildirildi.

İngiltere Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi bu olayın ışığında çarpışmayı engelleme sistemlerinin Londra hava sahasına girecek uçaklar için zorunlu kılınmasını önerdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24