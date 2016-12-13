İngiltere, Theresa May'ın deri pantolonu tartışıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Sunday Times gazetesine verdiği röportajda giymiş olduğu 995 sterlin (yaklaşık 4 bin 400 Türk Lirası) değerindeki deri pantolonu, pahalı olduğu gerekçesiyle eleştirilere sebep oldu.

Theresa May'i eleştirenlerden başında, başbakanın göreve gelir gelmez kabinesinde istemediği isimlerden Nicky Morgan geliyor.

Eski Eğitim Bakanı Morgan, "Gelinliğim dışında hiçbir kıyafetim için hiçbir zaman bu kadar para harcamadım" dedi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin millletvekillerinden Nadine Dorries ise bu sözleri sonrası Morgan'a tepki gösterdi.

Nadine Dorries, eski başbakan David Cameron'ın pahalı takım elbiselerini hiçbir zaman eleştirmediğini vurguladığı Morgan'ın yorumlarının cinsiyetçi olduğunu söyledi.

İngiliz Guardian'ın gazetesinin haberine göre Morgan daha sonra Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ile ilgili bir toplantıya davet edilmedi.

Başbakan May ise Bahreyn ziyareti sırasında pantolonun fiyatıyla ilgili bir soruya cevap vermezken 'herkes için çalışan bir ülkenin öneminden' bahsetti.

Theresa May tarafından görevden alınan Nicky Morgan, röportaj yapmayı reddetmekle birlikte hükümetten AB'den çıkış stratejisinin ayrıntılarını belirlemesini istedi.

Nicky Morgan, bazı hükümet yetkilileri tarafından istenen sert Brexit (İngiltere'nin AB'den Avrupa ortak pazarından da vazgeçerek ayrılması) ihtimali ile ilgili uyarılarda bulundu.

Morgan hükümetin ilköğretim okullarını artırma planlarını, okullardaki son gelişmelerin ihmal edilmesi riskinden söz ederek eleştirdi.

Bazı uzmanlar ise tüm bu tartışmaların Theresa May'in liderlik tarzı ile ilgili bazı ipuçları verdiğini söylüyor.

Independent gazetesinden Matthew Norman, May'in öfkesini göstererek hata yaptığı görüşünde.

Norman, "Bir konu hakkında böylesine bir kırılganlığı ortaya koymak, daha derinlerde, daha tehlikeli güvensizlikler için çok küçük ipuçları veriyor" dedi.

Eski Maliye Bakanı Kenneth Clarke ise kadın siyasetçilerin gazetelerde giyim tarzları ile ilgili tartışmaları can sıkıcı bulduğunu söyledi.

Clarke "Kadın siyasetçiler adına üzülüyorum. Umarım Theresa ve Nick daha ciddi politik tartışmalara girerler" diye konuştu.