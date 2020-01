İngiltere terör tehdidi seviyesini 'kritik'e çıkardı

Manchester'da dün gerçekleşen saldırının ardından bir açıklama daha yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, akşam saatlerinde, ülkedeki terör tehdidi seviyesi en yüksek seviye olan 'ciddiye' yükseltildiğini açıkladı. May, bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini söyledi. May ayrıca, ülke içerisindeki terör tehdidine karşı, askeri kuvvetlerin de polisle birlikte görev yapacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı, erken saatlerde başkanlık ettiği güvenlik komitesi COBRA'dan sonra yaptığı açıklamada ise ortadakinin bugüne kadar İngiltere'nin kuzeyini hedef alan 'en kötü saldırı' olduğunu belirtmişti.