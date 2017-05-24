T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere terör tehdidi seviyesini 'kritik'e çıkardı

İngiltere Başbakanı May: Yeni bir saldırı olması muhtemel

24 Mayıs 2017 03:01

Manchester'da dün gerçekleşen saldırının ardından bir açıklama daha yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, akşam saatlerinde, ülkedeki terör tehdidi seviyesi en yüksek seviye olan 'ciddiye' yükseltildiğini açıkladı. May, bunun yeni saldırıların olmasının muhtemel olduğu anlamına geldiğini söyledi. May ayrıca, ülke içerisindeki terör tehdidine karşı, askeri kuvvetlerin de polisle birlikte görev yapacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı, erken saatlerde başkanlık ettiği güvenlik komitesi COBRA'dan sonra yaptığı açıklamada ise ortadakinin bugüne kadar İngiltere'nin kuzeyini hedef alan 'en kötü saldırı' olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER

Theresa Mayingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24