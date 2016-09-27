İngiltere teknik direktörüne şike soruşturması

İngiltere Milli Takımı menajeri Sam Allardyce'ın rüşvet anlaşması yaptığı görüntüler medyaya sızdırıldı. Menajer Allardyce, kendini uzakdoğulu iş adamı olarak tanıtan iki muhabirle 400 bin sterlin karşılığında İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) koyduğu transfer kurallarını çiğneyebileceği konusunda anlaşma sağladı.

Theindependent'ın haberine göre, muhabirler kendilerini Singarpur ve Hong Kong'lu iş adamları olarak tanıttı ve teknik adamla yaklaşık 10 aylık bir görüşme gerçekleştirdi.



Bu süre zarfında, ellerinde Uzakdoğulu futbolcular olduğunu belirten muhabirler, bu oyuncuları ülkeye sokabilmek için Sam Allardyce'dan yardım istedi. İngiliz teknik adam, 400 bin sterlin karşılığında bunu halledebileceğini açıkladı.

Muhabirler, Federasyon'un 3. partilere karşı olan katı kurallarını hatırlatmasına karşın Sam Allardyce, "Bu kurallar hiçbir sorun oluşturmaz." diyerek güvence verdi.



Allardyce, sözde iş adamlarının güvenini kazanmak için bir örnek de verdi. West Ham United'a 12 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Enner Valencia'nın bonservisinin Meksika'daki bir kulüpte gösterildiğini ancak "3. parti" olarak tabir edilen kişilere ait olduğunu söyledi.



Görüşmelerin sürdüğü 10 ay içinde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Allardyce, yeni görevine rağmen anlaşmayı sürdürebileceğini de sözlerine eklemişti.