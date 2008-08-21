İngiltere tatsız, İspanya havalarda

2008 Avrupa Şampiyonası'na katılamayarak taraftlarına büyük bir şok yaşatan İngiltere, Çek Cumhuriyeti'yle oynadığı hazırlık maçında bereberliği son dakikada kurtardı.



21. dakikada Baros'la öne geçen Çeklere 44. dakikada Brown'la cevap veren İngilizler, 46'da Jankulovski'yle tekrar geriye düşse de 90. dakikada Cole'la berabere kalmayı başardı. Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında ise Fransa deplasmanda İsveç'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.



Son Avrupa şampiyonu İspanya ise Del Bosque'yle çıktığı ilk karşılaşmada Danimarka'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ululslararası hazırlık karşılaşmalarının oynandığı akşamda şu sonuçlar alındı:



Japonya-Uruguay: 1-3

Tanzanya-Gana: 1-1

Estonya-Malta: 2-1

Finlandiya-İsrail: 2-0

Macaristan-Karadağ: 3-3

Paraguay-Suudi Arabistan 1-1

Ukrayna-Polonya: 1-0

Cezayir-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Belarus-Arjantin: 0-0

Litvanya-Moldova 3-0

Norveç-İrlanda: 1-1

Fas-Benin: 3-1

Tunus-Angola: 1-1

Rusya-Hollanda: 1-1

Romanya-Letonya: 1-0

Bosna Hersek-Bulgaristan: 1-2

Lüksemburg-Makedonya: 1-4

Slovakya-Yunanistan: 0-2

Arnavutluk-Liechtenstein: 2-0

İtalya-Avusturya: 2-2

Slovenya-Hırvatistan: 2-3

İsviçre-Güney Kıbrıs: 4-1

Almanya-Belçika: 2-0

İskoçya-Kuzey İrlanda: 0-0

Galler-Gürcistan: 1-2

