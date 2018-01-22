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Dünya

İngiltere: Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile beraber çalışacağız

"Türkiye, sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı"

22 Ocak 2018 17:26

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Sınırlarını korumak Türkiye'nin meşru bir çıkarı, tırmanmayı durdurmanın yollarını bulmak için Türkiye ile beraber çalışacağız" dendi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, "Türkiye, sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı" ifadesini kullandı.


Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınırlarını korumak Türkiye'nin meşru bir çıkarı, tırmanmayı durdurmanın yollarını bulmak için Türkiye ile beraber çalışacağız" ifadesini kullandı.

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