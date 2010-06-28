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Dünya

İngiltere: Taliban ile masaya oturabiliriz

İngililtere Savunma Bakanı Fox, Afganistan'da çözümün sadece silahla olmayacağını söyledi.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Afganistan'da uzun süreli istikarar için Taliban ile görüşmenin yabancı askerlerin çekilmesinin ardından şiddete dönüşü engelleyeceğini berliten İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, ABD'li muadili Gates ile görüşmek için bugün (28 Haziran 2010) ABD'ye gidecek.

İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, "Afganistan'da uzun süreli istikrar için askeri müdahalenin yeterli olmadığını, Taliban ile görüşülebileceğini" söyledi.

İngiltere'de geçen ay başında göreve gelen koalisyon hükümetinin Muhafazakar Parti üyesi Fox, düzenlediği basın toplantısında, "Afgan hükümetinin yetkisini kabul etmek isteyen Taliban üyeleriyle müzakereler yapmanın, yabancı askerler bu ülkeden çekildikten sonra şiddete geri dönüşü önleyeceğini" belirtti.

Fox, İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Richards ile bu konuyu görüştüğünü ifade ederek, "Bu tarzdaki bir direnişte, uzlaşılabilir ile uzlaşılamaz olanı ayırt etmek durumundasınız. Bu konuyu bu sabah Orgeneral Richards ile konuştuk ve ulusal güvenlik açısından işin askeri kısmı çok önemli, ama bu ülkeden çıkışı sağlayacak uzun süreli ve arkamızda güvenlik boşluğu bırakmayacak siyasi bir diyalog da gerekli" diye konuştu.

İngiltere Savunma Bakanı Fox, bugün (8 Haziran 2010) Washington'a giderek, burada Amerikalı muhatabı Robert Gates ile görüşecek.


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