İngiltere tahtının varisi, hastaneden ayrıldı

Cambridge Düşesi Kate'in dün doğum yaptığı Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nin önünde bekleyen yüzlerce foto muhabiri ve kameraman, çiftin bebekleriyle hastaneden ayrılmasını görüntüledi.

Kate, hastanenin "Lindo kanadı" kapısından çıkarken, kucağında İngiliz kraliyetinin yeni varisiyle kameralara gülümsedi. Kraliyet bebeğini daha sonra Cambridge Dükü William kucağına alarak, basının sorularını yanıtladı. Çocuk sahibi olmanın çok duygusal ve özel bir an olduğunu belirten William, "Kime benziyor?" sorusuna, "Ne mutlu ki Kate'e benziyor" yanıtını verdi. Bebeğin ismine henüz karar vermediklerini dile getiren William, bebeğin kendisinden daha çok saçı olduğunu söyleyerek gazetecileri güldürdü.

Kate ve William çifti daha sonra hastaneye girerek, bebeği araç koltuğuna yerleştirdi. Çift daha sonra hastanenin önünde bekleyen kraliyet arabasına bindi ve Londra'daki resmi konutları olan Kensington Sarayı'na hareket etti. Bebek koltuğunda bulunan kraliyet varisini arabaya Cambridge Dükü William'ın yerleştirmesi ve aracı Dükün kullanması dikkati çekti.

Kraliyet bebeğinin ilk fotoğrafını çekmek isteyen çok sayıda basın mensubu, günlerce hastanenin önünde bekledi.

Bu arada kraliyet bebeğinin doğumu dolayısıyla başkent Londra'da çeşitli kutlama törenleri düzenlendi. Buckingham Sarayı yakınındaki Green Park'tan ve Tower of London'dan top atışları yapılırken, çiftin 2011 yılında evlendiği Westminster Katedrali'nin çanları çalındı. Ayrıca kraliyet bandosu Buckingham Sarayı önünde "Congratulations" şarkısını seslendirdi.

Kate'in ebeveynleri Carol ve Michael Middleton ile Prens Charles ve eşi Camilla, hastaneyi ziyaret ederek, bebeği gördü. İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi olan ve "Cambridge Prensi" unvanı alan bebeğin isminin gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.