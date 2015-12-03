İngiltere Suriye'yi bombalamaya başladı



Suriye'ye hava operasyonuna onay veren tezkere İngiltere Parlamentosu'nda kabul edildi. Tezkerenin dün akşam parlamentoda kabul edilmesinin ardından Kıbrıs'taki üslerden havalanan dört Tornado savaş uçağı, Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurdu. Hedeflere ilişkin ayrıntı verilmedi.

Cameron ve Hammond'ın açıklamaları

İngiltere Başbakanı David Cameron, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği açısından doğru bir karar verildi" dedi. Askeri operasyonların teröristleri yenmeye yetmeyeceğini belirten Dışişleri Bakanı Philip Hammond ise buna rağmen kararın İngiltere'yi daha güvenli hale getirdiğini söyledi. Hammond, hava saldırılarına en kısa zamanda başlanacağını duyurdu.

İşçi Partili vekiller tezkere lehinde oy verdi

Suriye'de askeri operasyonların başlatılmasına karşı olduğunu açıklayan İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, partili vekilleri oylamada serbest bıraktı. Aralarında 'gölge Dışişleri Bakanı' Hilary Benn'in de bulunduğu 60'tan fazla İşçi Partili vekil Muhafazakârlar ile birlikte hareket ederek tezkereye evet oyu verdi.

İngiltere Başbakanı Cameron aylardır IŞİD'le daha faal bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini savunuyordu. Paris saldırıları, Cameron'ın parlamentoda gerekli çoğunluğu elde etmesini sağladı.

Londra'da tezkere aleyhine gösteri

İngiltere Parlamento binası (Westminster Sarayı) önünde toplanan göstericiler, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin bombalanmasına izin veren tezkerenin kabul edilmesini ıslıklar çalarak ve yuhalayarak protesto ettiler.

ABD yönetimi dün NATO üyesi ülkeleri IŞİD'le mücadeleye daha fazla katkı sağlamaya çağırmıştı.

Almanya da savaşa katılıyor

Almanya da Suriye'ye IŞİD'le mücadele amacıyla 4 ila 6 Tornado keşif uçağı, bir fırkateyn, bir yakıt ikmal uçağı ve bin 200 asker göndermeyi planlıyor. Alman askerleri, Irak ve Suriye'de IŞİD güçlerine karşı savaşan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ve Fransa'ya destek verecek.