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Dünya

İngiltere: Suriye'te askeri müdahele uzak bir ihtimal değil

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'ye askeri müdahalenin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'ye askeri müdahalenin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.



Hama'da tanklar rastgele ateş açtı: 121 ölü!

Reuters'ın haberine göre, Hague, dün başta Hama olmak üzere Suriye'deki birçok kentte muhaliflere yönelik askeri operasyon düzenleyen Şam yönetimi üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tank destekli ordu birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çoğu "isyanın kalbi" Hama'da 120'den fazla kişi öldü.

Olayların ardından Batılı devletler Suriye'yi kınarken, ABD Başkanı Barack Obama, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin izole edilmesi konusunda, diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını ifade etmişti.


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