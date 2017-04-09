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BBC Türkçe

İngiltere: Suriye'deki ölümlerin sorumlusu Rusya'dır

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Rusya'nın Suriye hükümetinin "en önemli destekçisi" olmasından dolayı meydana gelen can kayıplarından da sorumlu olduğunu öne sürdü.

09 Nisan 2017 14:08

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon, Suriye'nin İdlib'te kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdaki "her bir sivil can kaybının" suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Fallon, Sunday Times gazetesine yazdığı makalede, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ın "en önemli destekçisi" olmasından dolayı "vekaleten" bu can kayıplarından sorumlu olduğunu öne sürdü.

Suriye hükümetinin geçen hafta içerisinde radikal İslamcı grupların elinde bulunan İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasına kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmişti. Saldırıda aralarında 33 çocuğun da olduğu 89 kişi bu saldırıda yaşamını yitirdi. ABD, bunun üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği uçakların kalktığını iddia ettiği Humus yakınlarındaki El Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

Suriye hükümeti ve Rusya, kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor ve bu hava operasyonunda eski adı El Nusra, yeni adı Şam'ın Fethi Cephesi olan radikal İslamcı grubun elindeki silah ve kimyasal deposunu vurduğunu öne sürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da yaşanan bu gelişmeler üzerine Moskova ziyaretini iptal etmişti.

Savunma Bakanı Fallon ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen füze saldırısının "doğru karar" olduğunu belirterek, kimyasal saldırı iddialarını ise "barbarca, ahlaksız ve yasadışı" olarak tanımladı.

Fallon, yazısında Rusya ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç yıl içerisinde ellerindeki kozları kullanarak bu iç savaşı bitirmek için birçok fırsatları oldu. Rusya, rejimi dizlerinin üzerine çöktürtmek için gerekli kararlılığı göstermelidir."

İngiliz Savunma Bakanı ayrıca, Esad'ın görevinden ayrılmasının şart olduğunu ve istikrar arayışının başlaması gerektiğini ifade etti.

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