İngiltere Suriye'de ilk hava saldırısını gerçekleştirdi

İngiltere'de parlamento, hükümete Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleme yetkisi vermesinden saatler sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri, Suriye'deki ilk operasyonunu gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun Tornado tipi savaş uçaklarıyla yapıldığı belirtildi.

Kıbrıs'taki İngiltere hava üssünden kalkan 4 Tornado'nun Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurduğu açıklandı.

Gece geç saatlerde yapılan oylamada, 397 milletvekili önerinin kabulü yönünde oy kullanırken, 223 milletvekili karşı çıktı.

Başbakan David Cameron, 'Ortaçağ canavarları' olarak nitelediği IŞİD'e karşı istenen yetkinin yasal olduğunu ve İngiltere'yi güvende tutmaya yardımcı olacağını savunuyor.

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, hükümetin planını 'dayanaktan yoksun' olarak niteliyor.

Ancak oylamada İşçi Partisi'nden ciddi fire olduğu anlaşılıyor.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Suriye saldırılarının kısa süre içinde başlayabileceği bildiriliyor.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond, savaş uçaklarının hızla bölgeye sevk edileceğini ve bugünden itibaren yeni üslerinde Suriye'deki operasyonlara hazır olacaklarını ifade etti.

BBC muhabirlierinin aldığı bilgiye göre, Avam Kamarası'ndaki gizli oylamada muhalefetteki İşçi Partisi en az 67 fire verdi.

OPylamada hükümetten yana oy kullanan İşçi Partisi'nin dışişlerinden sorumlu milletvekili Hilary Benn, "Uluslararası toplum faşistlerle yüz yüze. Faşitlerin mutlaka yenilgiye uğratılması gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.