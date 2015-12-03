T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Suriye'de ilk hava saldırısını gerçekleştirdi

Irak'taki koalisyon güçleri arasına İngiltere de katıldı

03 Aralık 2015 09:29

İngiltere'de parlamento, hükümete Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleme yetkisi vermesinden saatler sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri, Suriye'deki ilk operasyonunu gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun Tornado tipi savaş uçaklarıyla yapıldığı belirtildi.

Kıbrıs'taki İngiltere hava üssünden kalkan 4 Tornado'nun Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurduğu açıklandı.

Gece geç saatlerde yapılan oylamada, 397 milletvekili önerinin kabulü yönünde oy kullanırken, 223 milletvekili karşı çıktı.

Başbakan David Cameron, 'Ortaçağ canavarları' olarak nitelediği IŞİD'e karşı istenen yetkinin yasal olduğunu ve İngiltere'yi güvende tutmaya yardımcı olacağını savunuyor.

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, hükümetin planını 'dayanaktan yoksun' olarak niteliyor.

Ancak oylamada İşçi Partisi'nden ciddi fire olduğu anlaşılıyor.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Suriye saldırılarının kısa süre içinde başlayabileceği bildiriliyor.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond, savaş uçaklarının hızla bölgeye sevk edileceğini ve bugünden itibaren yeni üslerinde Suriye'deki operasyonlara hazır olacaklarını ifade etti.

BBC muhabirlierinin aldığı bilgiye göre, Avam Kamarası'ndaki gizli oylamada muhalefetteki İşçi Partisi en az 67 fire verdi.

OPylamada hükümetten yana oy kullanan İşçi Partisi'nin dışişlerinden sorumlu milletvekili Hilary Benn, "Uluslararası toplum faşistlerle yüz yüze. Faşitlerin mutlaka yenilgiye uğratılması gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

ETİKETLER

ingiltereışidhava operasyonubaşlattısuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24