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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere suçluları daha hızlı sınır dışı edecek

İngiliz medyasına göre İngiltere, sürekli ve ağır suç işlemiş AB vatandaşlarını AB üyeliğinden ayrılmasının ardından daha hızlı sınır dışı etmeye hazırlanıyor

26 Haziran 2017 17:47

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Başbakan Theresa May'in bugün Londra'da konuyla ilgili planları açıklamak istediği bilgisi yer aldı. Medya sürekli ve ağır suç işleyen AB üyesi vatandaşların Brexit sürecinin ardından daha kolay sınır dışı edilmelerinin planlandığı belirtildi.

İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, BBC'ye verdiği demeçte İngiliz yasalarına uyan AB üyesi yabancıların istihdam, sağlık ve emeklilik konularında İngiltere vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

Bakan, Seçim Yasası konusunun ise istisna teşkil ettiğini kaydetti. İngiltere'den kimlerin sınır dışı edileceği konusuna da değinen Davis, sınır dışı kurallarının suç işlemiş ya da herhangi bir güvenlik sorununa yol açmış kişileri kapsayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May kısa bir süre önce Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nde bu konuya değinmiş ve İngiltere'de yasalara uygun biçimde yaşayan AB vatandaşlarının ülkenin İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında ülkeyi terketmek zorunda kalmayacağını belirtmişti. May herkesin güvence altına alınmış kalıcı, hukuki statüye sahip olma şansına sahip olacağını kaydetti.

AB İngiltere'nin AB üyesi vatandaşlarının İngiltere'deki oturma hakkı konusundaki teklifine kuşkulu yaklaşmıştı. İngiltere'de üç milyon 200 bin AB vatandaşı yaşıyor.

Londra ve Brüksel İngiltere'nin AB'den çıkma süreciyle ilgili müzakerelere bir hafta önce başlamıştı. Brexit sürecinin 2019 Mart'ında tamamlanması bekleniyor.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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