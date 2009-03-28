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Spor

İngiltere Slovakya’yı dağıttı

Dünya Kupası hazırlık maçında Slovakya’yı konuk eden İngiltere, 4-0’lık farklı bir galibiyet alarak moral buldu.

28 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası hazırlık maçında Wembley Stadı’nda Slovakya’yı konuk eden İngiltere, 4-0’lık farklı bir galibiyet alarak moral buldu.

Dünya Kupası 6. grupta 12 puanla lider olan İngiltere, 3. grupta 7 puanla 4. sırada bulunan Slovakya’yı konuk etti.

7. dakikada Gerrard’ın ceza sahasında Steven Gerrard’ın pasını iyi değerlendiren Emile Heskey’in golüyle 1-0 öne geçti.

9. dakikada Lampard’ın pasında Wayne Rooney’in soldan gelen ortasında, Emile Heskey’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarısından başka gol sesi gelmeyen maçın 70. dakikasında, Downing’in soldan ortasında Wayne Rooney’in kafa golü İngiltere’yi 2-0 öne geçirdi.

82. dakikada hızlı bir atağa çıkan İngiltere’de Lamprad’ın golü skoru 3-0'a taşıdı.

90+2. dakikada Downing’in getirdiği topta Lampard’ın pasını iyi değerlendiren Wayne Rooney, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti.

İngiltere, Slovakya ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 4-0 galip ayrılmasını bildi.

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