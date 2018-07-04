İngiltere, şeytanın bacağını kırıp çeyrek finale yükseldi!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta İngiltere, penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı 4-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere, Moskova'daki Spartak Stadı'nda karşılaştı.



Yüksek tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Mücadelenin 55. dakikasında, İngiltere köşe vuruşu kullanırken Carlos Sanchez'le girdiği ikili mücadele sonrası Harry Kane yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını işaret etti.



Kolombiyalı futbolcuların yoğun itirazları nedeniyle 57. dakikada topun başına geçen Harry Kane penaltıyı gole çevirerek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.



Kolombiya 90+3'te golü buldu.Kazanılan köşe vuruşunda, Ospina da İngiltere kalesinde gol aradı. Köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Yerry Mina kafayla topu ağlara yolladı ve skor 1-1 oldu.

90+5 de 1-1 sona erince, maç uzatmalara gitti.



Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, maç penaltılara gitti.

Kolombiya'da Falcao, Cuadrado, Muriel penaltı atışlarını gole çevirdi. Uribe ve Bacca penaltıyı kaçırdı.

İngiltere'de Harry Kane, Rashford, Trippier, Dier penaltı atışlarını gole çevirdi. Henderson penaltıyı kaçırdı.

İngiltere, penaltı atışlarıyla Kolombiya'ya 5-4 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.