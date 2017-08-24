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Dünya

İngiltere, sembolik kırmızı telefon kulübelerini tamamen kaldırıyor

Telefon kulübelerinin 5 yıl içerisinde kaldırılması planlanıyor ancak birkaç sembolik kulübe turistler için korunacak

24 Ağustos 2017 23:42

İngiltere'nin özellikle de Londra denildiği zaman akıllara gelen o meşhur “kırmızı telefon kulübeleri”nin çok yakın bir zaman içerisinde tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Mimar Sör Giles Gilbert Scott tarafından Kral Beşinci George’nin 25.yılının anısı ile birlikte 70.yaşı için tasarlanan ve zamanla İngiltere’nin kültür mirası haline dönüşen telefon kulübeleri, beş yıl içerisinde tamamen kaldırılacak.

British Telecom tarafından açıklanan habere göre kaldırılacak sembolik kulübeler her ne kadar şimdi kullanılmasa da zamanında Britanya Adası’nın iletişim noktasıydı.

92 bin telefon kulübesinden 40 bine düşüren Buckingham Kraliyet Sarayı, telefon kulübelerinden yapılan günde ortalama 33 bin çağrının ciddi bir zarar oluşturduğunu ve ileride büyük bir mali kayıp yaşanabileceğini belirtti.

Şimdilerde bazı yerlerde mini kütüphanelere, sanat galerilerine dönüştürülen telefon kulübeleri beş yıl içinde tamamen kaldırılsa da kent içerisinde birkaç adet turistik amaçlı bırakılacağı tahmin ediliyor.

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