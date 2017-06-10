İngiltere seçimlerinde LGBT milletvekili ve kadın oranında küresel rekor

Britanya genel seçimlerinde parlamentoya girmek için seçilen açık LGBTİ ve kadın milletvekili sayısı tarihteki en yüksek orana ulaştı. ‘Küresel rekor’un önemine vurgu yapan aktivistler, seçimi koltuk sayısı azalmasına rağmen kazanan Theresa May’in hükümeti kurmak için ‘Avrupa’nın en muhafazakar partisi’ olan Demokratik Birlik Partisi ile çalışacaklarını açıklaması konusunda endişeli.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde elini kuvvetlendirmek ve parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken seçimlerde sahip olduğu çoğunluğu yitirdi.

Bunun üzerine yapılan istifa çağrılarına kulak asmayan May, ‘hükümeti kurma iznini aldığını ve bunun için Demokratik Birlik Partisi ile birlikte çalışacaklarını’ ifade etmişti.

Gazete Karınca'dan Ezgi Gül'ün haberine göre, May’in birlikte çalışacağını açıkladığı Demokratik Birlik Partisi, ‘Avrupa’nın en muhafazakar partisi’ olarak biliniyor ve eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı çıkıyor.

Muhafazakar koalisyonda dilemma: Açık LGBTİ ve kadın milletvekili sayısında rekor

Oysa Perşembe günü yapılan Britanya genel seçimlerinde açık LGBTİ ve kadın milletvekilleri rekor sayıya ulaştı.

Independent’in haberine göre 45 gay, lezbiyen, trans ya da biseksüel milletvekili adayı seçildi, bu sayı daha önceki mecliste ise 39’du.

İskoçya Ulusal Partisi, parlamentoya seçilen 35 milletvekilinin 7’sinin kendisini LGBTİ tanımlaması sayesinde en yüksek oranı yakalayan parti oldu.

İşçi Partisi 262 adayda 19, Muhafazakar Parti ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Eğitim Bakanı Justine Greening de dahil olmak üzere 318’te 19 açık LGBTİ adayla İskoçya Ulusal Partisi’ni izledi.

"Küresel rekor"

Analizleri paylaşan Kuzey Karolina Üniversitesi’nden profesör Andrew Reynolds, ‘bu küresel bir rekor’ dedi.

Başka bir rekor ise meclise giren kadın sayısı oldu. Toplamda 200 kadın parlamentoya seçildi.

Jeremy Corbyn’in genel başkanlığını yaptığı İşçi Partisi en yüksek kadın milletvekili adayı sayısının sahibi oldu.

Gözle görünür ilerlemeye rağmen kadın ve LGBTİ aktivistler endişeli

Gözle görünür ilerlemeye rağmen, aktivistler siyasi partileri daha kapsayıcı olmaya çağırdı.

Fawcett Society isimli kadın hakları örgütünün başkanı Sam Smethers, May’in aşırı muhafazakar Demokratik Birlik Partisi ile hükümet kurma görüşmeleri yapmasının endişelerini arttırdığının altını çizerek şunları söyledi:

"Bir salyangoz hızında ilerliyoruz ve bu utanç verici derecede yavaş. Eğer Avrupa bu hızda gitmeye devam ederse 2062’den önce eşit temsiliyeti sağlayamayacağız."