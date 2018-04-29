İngiltere seçimleri: Partiler halka neler vadediyor?

İngiltere'de Perşembe günü sandık başına gidecek seçmenler, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirleyecek.

Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin) seçim bildirgelerini inceledik.

Dört partinin en önemli vaatleri şöyle: