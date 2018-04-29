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BBC Türkçe

İngiltere seçimleri: Partiler halka neler vadediyor?

Perşembe günü yapılacak seçim öncesi iktidardaki Muhazafakar Parti'nin en büyük seçim vaadi, Avrupa Birliği'nden sorunsuz bir şekilde ayrılmak. Ama muhalefettki İşçi Partisi ise kemer sıkma politikalarını sonlandırmak ve kamu hizmetlerine büyük yatırımlar

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de Perşembe günü sandık başına gidecek seçmenler, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) müzakerelerinin hangi hükümet tarafından yürütüleceğini belirleyecek.

Siyasi partilerin müzakere sürecine bakışında ve ülkenin temel sorunlarının çözümüne yaklaşımında keskin farklar var.

10 soruda İngiltere seçimleri

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip dört partinin (Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti'nin) seçim bildirgelerini inceledik.

Dört partinin en önemli vaatleri şöyle:

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